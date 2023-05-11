شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. صراع فرنسي إيطالي على غاز ليبيا ونفطها

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على التنافس الفرنسي الإيطالي على النفط والغاز الليبي، في وقت تحاول أوروبا التخلص من سطوة إمدادات الطاقة الروسية، لا سيّما الغاز، وهو ما وضع ليبيا على رأس الحلول الأوروبية، استغلالاً لحالة الانقسام السياسي التي تسيطر على البلاد.

وقرأ مراقبون زيارة القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى روما، في هذا السياق التنافسي على الطاقة مع فرنسا التي تحاول هي الأخرى الفوز بنصيبها من إمدادات الطاقة الليبية، وهو صراع ليس جديدًا بين شركتي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية.

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حول هذا الملف، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: رئيس المكتب السياسي لحزب ليبيا الأمة ناصر أبو ديب، والمستشار في قطاع النفط والغاز عبدالجليل المعيوف، وأستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي.

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