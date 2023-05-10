  • Alwasat News
Atwasat

الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 10:03 مساء
الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
alwasat radio

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، بوضع آلية عمل بين الغرفة التجارية الليبية الماليزية وإدارتي التجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية بالوزارة «تقوم على دعم الصادرات الليبية من زيت الزيتون والتمور نحو السوق المحلي بدولة ماليزيا بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة».

جاء توجيه الحويج خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الليبية المشتركة عزيزة أوانق، وزاكي القاضي رئيس الجانب الليبي، بحضور المدير العام المكلف للديوان الليبي للحبوب ورئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومستشار الوزير وعدد من مديري الإدارات والاقسام بالوزارة.

رفع مستوى التبادل التجاري بين ليبيا وماليزيا
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة استعرض خلال اجتماعه مع الحويج، نتائج زياراته إلى عدد من المؤسسات ذات العلاقة واللقاءات الثنائية مع مجموعة من الشركات وأصحاب الاعمال الليبيين على هامش الدورة 49 لمعرض طرابلس الدولي.

- بالصور: وفد ماليزي يزور جناح شركة الحديد والصلب في معرض طرابلس الدولي
- الدبيبة في افتتاح معرض طرابلس: نستهدف إعادة العاصمة لخارطة الاستثمار الدولي

وأضافت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع بحثوا آلية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين الغرف التجارية الليبية والماليزية وخلق شراكة حقيقية بمجالات التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي.

تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وماليزيا
وأكد الحويج من جانبه على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى رغبة ليبيا تفعيل وتطوير الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التبادل التجاري والاستثمار من خلال اللجنة العليا المشتركة تحت رعاية وإشراف رئيس الحكومة في كلا البلدين.

وذكر الحويج خلال الاجتماع أن «ليبيا تشهد استقررًا كبيرًا بما يساعد الشركات الماليزية وكبار المستثمرين للعمل بمختلف المناطق والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المناطق الحرة والخاصة وفق خطة حكومة الوحدة الوطنية» وفق وزارة الاقتصاد والتجارة.

اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة ...
رئيس جمعية قدامى الرياضين بزوارة الطرمال لـ«بوابة الوسط»: بصدد إقامة حفل التأبين الأول لبشير غريبة

رئيس جمعية قدامى الرياضين بزوارة الطرمال لـ«بوابة الوسط»: بصدد إقامة حفل التأبين...
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق

قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
عقيلة صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»

عقيلة صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»
شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية

السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
الدبيبة ينعى 4 خريجين من كلية الطيران توفوا بحادث سير أثناء عودتهم إلى تراغن

الدبيبة ينعى 4 خريجين من كلية الطيران توفوا بحادث سير أثناء عودتهم إلى تراغن
غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)

غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
عبدالسلام أرحومة.. أول طبيب ليبي ينال الشارة من الاتحاد الدولي للفروسية

عبدالسلام أرحومة.. أول طبيب ليبي ينال الشارة من الاتحاد الدولي للفروسية
ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة

ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة
في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر الضرر

في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر ...
محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق

محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الداخلية: جولة تفقدية للنقاط الأمنية على الحدود مع تونس
الداخلية: جولة تفقدية للنقاط الأمنية على الحدود مع تونس
الدبيبة والمنفي يناقشان المستجدات السياسية وملفات المصالحة والانتخابات
الدبيبة والمنفي يناقشان المستجدات السياسية وملفات المصالحة ...
باتيلي يتفق مع عقيلة صالح على ضرورة تسريع عمل لجنة «6+6»
باتيلي يتفق مع عقيلة صالح على ضرورة تسريع عمل لجنة «6+6»
شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية تكاليف الحج
شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية تكاليف ...
الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا
الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
الرقابة على قطاع النفط محور اجتماع شكشك مع الوكالة الأميركية للتنمية
الرقابة على قطاع النفط محور اجتماع شكشك مع الوكالة الأميركية......
حكومة الوحدة تستعد لإطلاق خدمة المكالمات الهاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين
حكومة الوحدة تستعد لإطلاق خدمة المكالمات الهاتفية لاستقبال ......
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير ......
الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا
الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ......
شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية تكاليف الحج
شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية ......
المزيد