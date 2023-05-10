الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، بوضع آلية عمل بين الغرفة التجارية الليبية الماليزية وإدارتي التجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية بالوزارة «تقوم على دعم الصادرات الليبية من زيت الزيتون والتمور نحو السوق المحلي بدولة ماليزيا بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة».

جاء توجيه الحويج خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الليبية المشتركة عزيزة أوانق، وزاكي القاضي رئيس الجانب الليبي، بحضور المدير العام المكلف للديوان الليبي للحبوب ورئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومستشار الوزير وعدد من مديري الإدارات والاقسام بالوزارة.

رفع مستوى التبادل التجاري بين ليبيا وماليزيا

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة استعرض خلال اجتماعه مع الحويج، نتائج زياراته إلى عدد من المؤسسات ذات العلاقة واللقاءات الثنائية مع مجموعة من الشركات وأصحاب الاعمال الليبيين على هامش الدورة 49 لمعرض طرابلس الدولي.

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وأضافت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع بحثوا آلية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين الغرف التجارية الليبية والماليزية وخلق شراكة حقيقية بمجالات التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي.

تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وماليزيا

وأكد الحويج من جانبه على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى رغبة ليبيا تفعيل وتطوير الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التبادل التجاري والاستثمار من خلال اللجنة العليا المشتركة تحت رعاية وإشراف رئيس الحكومة في كلا البلدين.

وذكر الحويج خلال الاجتماع أن «ليبيا تشهد استقررًا كبيرًا بما يساعد الشركات الماليزية وكبار المستثمرين للعمل بمختلف المناطق والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المناطق الحرة والخاصة وفق خطة حكومة الوحدة الوطنية» وفق وزارة الاقتصاد والتجارة.

اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - الماليزية المشتركة، الأربعاء 13 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)