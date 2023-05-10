اختيار 152 حاجا بالقرعة عن المنطقة الوسطى

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أسفرت قرعة الحج على مستوى تنسيقية المنطقة الوسطى «ب»، عن اختيار 152 حاجًا لموسم الحج للعام الهجري 1444.

ونظمت القرعة، مساء الثلاثاء، بمسجد «عبدالنبى بلخير» في مدينة بنى وليد، بحضور مدير فرع المنطقة الوسطى بالهيئة العامة للحج والعمرة علي موسى، ومنسق حجاج المنطقة الوسطى «ب» سيف الدين قطنش، ووكيل ديوان بلدية سرت خميس الحوسين، والمجلس البلدي بنى وليد، ومديري مكاتب شؤون الحج بالمنطقة الوسطى، ومشرفي الحجاج بها.

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وأوضح منسق حجاج تنسيقية المنطقة الوسطى «ب»، سيف الدين قطنش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن القرعة أجريت بنجاح، وأسفرت عن اختيار 152 حاجًا وهو العدد المستهدف.

وتضم المنطقة الوسطى «ب» بلديات سرت وبنى وليد وترهونة والجفرة وتاورغاء وزمزم وأهرواة وأبونجيم.