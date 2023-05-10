  • Alwasat News
Atwasat

اختيار 152 حاجا بالقرعة عن المنطقة الوسطى

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 10 مايو 2023, 11:17 صباحا
اختيار 152 حاجا بالقرعة عن المنطقة الوسطى
تفويج الحجاج الليبيين إلى جبل عرفات، الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)
alwasat radio

أسفرت قرعة الحج على مستوى تنسيقية المنطقة الوسطى «ب»، عن اختيار 152 حاجًا لموسم الحج للعام الهجري 1444.

ونظمت القرعة، مساء الثلاثاء، بمسجد «عبدالنبى بلخير» في مدينة بنى وليد، بحضور مدير فرع المنطقة الوسطى بالهيئة العامة للحج والعمرة علي موسى، ومنسق حجاج المنطقة الوسطى «ب» سيف الدين قطنش، ووكيل ديوان بلدية سرت خميس الحوسين، والمجلس البلدي بنى وليد، ومديري مكاتب شؤون الحج بالمنطقة الوسطى، ومشرفي الحجاج بها.

- 3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

وأوضح منسق حجاج تنسيقية المنطقة الوسطى «ب»، سيف الدين قطنش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن القرعة أجريت بنجاح، وأسفرت عن اختيار 152 حاجًا وهو العدد المستهدف.

وتضم المنطقة الوسطى «ب» بلديات سرت وبنى وليد وترهونة والجفرة وتاورغاء وزمزم وأهرواة وأبونجيم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية

السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)

غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة

ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة
محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق

محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بتمويل أوروبي.. الأمم المتحدة تنظم جولة دراسية لقضاة ومحامين عامين ليبيين إلى إيطاليا
بتمويل أوروبي.. الأمم المتحدة تنظم جولة دراسية لقضاة ومحامين ...
اختيار 152 حاجا بالقرعة عن المنطقة الوسطى
اختيار 152 حاجا بالقرعة عن المنطقة الوسطى
تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دجاج مجمد أرجنتيني
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دجاج مجمد أرجنتيني...
بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب
بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب...
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية...
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية...
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس...
المزيد