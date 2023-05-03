3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمر علي حمودة، وذلك لمتابعة استعدادات الهيئة لموسم الحج الحالي.

وقالت منصة حكومتنا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حمودة أطلع الدبيبة خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تجهيز الفنادق والتنقلات والإعاشة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها «أنجزت بالكامل في أفضل الظروف».