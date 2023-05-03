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3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 05:01 مساء
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج
لقاء الدبيبة مع رئيس هيئة الحج والعمرة، الأربعاء 3 مايو 2023. (حكومتنا)
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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمر علي حمودة، وذلك لمتابعة استعدادات الهيئة لموسم الحج الحالي.

وقالت منصة حكومتنا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حمودة أطلع الدبيبة خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تجهيز الفنادق والتنقلات والإعاشة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها «أنجزت بالكامل في أفضل الظروف».

توجيهات الدبيبة بشأن موسم الحج
وأضافت منصة «حكومتنا» أن الدبيبة شدد خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، على ضرورة «استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتشغيل كافة المطارات العاملة في بلادنا لتقليل تنقلات الحجاج، وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم وفق خطة الهيئة المعتمدة».

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