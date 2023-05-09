4 ملفات خدمية في مشاورات الدبيبة وشكشك

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أربعة ملفات خدمية وتنموية.

وتتعلق هذه الملفات بالإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع، وآليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدارس الجديدة، وتوفير الإمكانات للشركة العامة للكهرباء، بهدف دعم استقرارالشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وخلص الاجتماع الذي حضره وكيل ديوان المحاسبة، علاء المسلاتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى الاتفاق على عقد اجتماع موسع مع وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ووزارة المالية، للبدء في تنفيذ العطاء العام الذي تأخر تنفيذه منذ العام 2009، باعتباره أولى خطوات تصحيح أوضاع القطاع الصحي في ليبيا.

انطلاق مشروع إنشاء المدارس الجديدة

وافق الحضور أيضا على البدء في تأهيل الشركات الوطنية، بهدف إطلاق مشروع إنشاء المدارس الجديدة، في ضوء عدم إنشاء مدارس جديدة معتمدة منذ العام 1992.

وشدد الاجتماع على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية، لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين والحد من الفساد، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في كل الإجراءات، والتركيز على برامج الشركة العامة للكهرباء ودعمها لضمان استقرار الشبكة خلال الفترة الصيفية.

لقاء الدبيبة وشكشك، 9 مايو 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)