  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة وشكشك يتابعان الإجراءات النهائية لإنشاء 500 مدرسة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 07:23 مساء
الدبيبة وشكشك يتابعان الإجراءات النهائية لإنشاء 500 مدرسة جديدة
جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الأحد 19 مارس 2023 (المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا، اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات النهائية لانطلاق مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة وفق التصاميم والمواقع المعتمدة من فريق العمل المكلف.

حضر الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التعليم وديوان المحاسبة.

ثلاثة برامج بشأن ملف المدارس
وشدد الدبيبة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، على ضرورة التركيز على ثلاثة برامج في هذا المجال، أهمها الجدول الزمني للتنفيذ والقضاء على مدارس الصفيح نهائيًا والمتابعة والإشراف الفني المتواصل، إلى جانب اعتماد خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس المتهالكة وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس، وفق معايير محددة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمدارس.

ونقل البيان عن شكشك قوله إن ديوان المحاسبة يعتبر «إنشاء مدارس جديدة مشروعًا وطنيًا وخطوة تحسب لحكومة الوحدة الوطنية تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة».

- مشروع المدارس الجديدة محور لقاء الدبيبة وشكشك

خطة وزارة التعليم لتوفير الكتاب المدرسي
كما ناقش الاجتماع خطة وزارة التربية والتعليم لتوفير الكتاب المدرسي ومستلزماته للعام الدراسي المقبل في وقت مبكر، لضمان وصوله للطلاب والتلاميذ قبل بداية العام الدراسي. وشدد الدبيبة في هذا الملف على أن «المشروع يجب أن يجري وفق جدول زمني، ووفق إجراءات شفافة وعادلة، مؤكدًا عدم التهاون في تأخير توريده».

والعام الدراسي الماضي، تأخر توفير الكتاب المدرسي إلى ما بعد منتصف العام في أزمة أدت إلى حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، قبل أن يفرج عنه لاحقًا، حيث اشتد الخلاف بينه وبين الحكومة. وأكدت الحكومة وقتها أنها وفرت لوزارة التعليم المبالغ اللازمة لطباعة الكتب المدرسية وأن سبب التأخير لا يقع عليها، لكن الوزارة على لسان وزيرها المقريف قالت إن السبب في تأخر طباعة الكتاب المدرسي يرجع إلى تأخر الميزانيات المخصصة لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يؤكد ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية
الحويج يؤكد ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
الحداد يقدم للمنفي إحاطة عن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية
الحداد يقدم للمنفي إحاطة عن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ...
القبض على شخص متهم رفقة آخرين بخطف وحجز «حرية» أحد المواطنين
القبض على شخص متهم رفقة آخرين بخطف وحجز «حرية» أحد المواطنين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
استيراد الأدوية محور لقاء أبوجناح ووفد فلسطيني
استيراد الأدوية محور لقاء أبوجناح ووفد فلسطيني...
الدبيبة وشكشك يتابعان الإجراءات النهائية لإنشاء 500 مدرسة جديدة
الدبيبة وشكشك يتابعان الإجراءات النهائية لإنشاء 500 مدرسة ......
باشاغا يناقش التطورات السياسية مع أعضاء من مجلس الدولة
باشاغا يناقش التطورات السياسية مع أعضاء من مجلس الدولة...
القبض على شخص متهم رفقة آخرين بخطف وحجز «حرية» أحد المواطنين
القبض على شخص متهم رفقة آخرين بخطف وحجز «حرية» أحد المواطنين...
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
المزيد