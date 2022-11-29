مشروع المدارس الجديدة محور لقاء الدبيبة وشكشك

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إجراءات الحكومة بشأن إنشاء مدارس جديدة ودور ديوان المحاسبة في ضمان الإجراءات الفاعلة لتنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد مساء اليوم بديوان رئاسة الوزراء، وبحضور مدير إدارة القطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب، ومدير الإدارة القانونية يوسف غيث، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

الدبيبة: استكمال تحديد مواقع المدارس الجديدة

وأكد الدبيبة أن وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، استكملا تحديد المواقع وفق الاحتياج وملكية الأراضي المستهدفة والمواصفات الفنية للنماذج المعتمدة والمتابعة المستمرة للإجراءات، وذلك لأهمية هذا الملف الذي تعانيه كافة المناطق الليبية.

- الدبيبة يطلب من وزارة التربية والتعليم تجهيز مواقع إنشاء 500 مدرسة بالتنسيق مع المراقبات

لجنة فنية خاصة لضمان سرعة الإنجاز

وشدد على أن الديوان سيكون داعمًا أساسيًا من أجل توفير بيئة مناسبة للطلاب، في ظل حاجة البلاد لبناء مدارس جديدة والقضاء على مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة، موضحًا أنه سيكلف لجنة فنية خاصة لضمان سرعة الإنجاز.

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المراقبات والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا لتهيئة مواقع لإنشاء 500 مدرسة من 1500 مدرسة تعتزم الحكومة إنجازها خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على بناء «مداس نموذجية» تتوافر فيها الإمكانات التي يريدها الطلاب واللازمة للعملية التعليمية.