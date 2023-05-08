بيانات المركزي: المرتبات 74% من إجمالي الإنفاق.. وتوزيع 35 مليار دينار سيولة على المصارف حتى نهاية أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت بيانات رسمية، صادرة عن المصرف المركزي اليوم الإثنين، أن المرتبات 74% من إجمالي الإنفاق خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أبريل الجاري، منها 6.7 مليار دينار أُحيلت إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، وتمثل نسبة 42% من باب المرتبات.

وحسب بيان الإيرادات والإنفاق بين مطلع يناير ونهاية أبريل الماضي، فقد بلغت قيمة المرتبات خلال الفترة نفسها 18.3 مليار دينار من إجمالي النفقات البالغة 24.9 مليار دينار. ونوه المركزي إلى «توزيع مبلغ 35 مليار دينار لفروع المصارف التجارية بالمدن الليبية كافة» خلال الفترة نفسها.

- المركزي: 19.1 مليار دينار إيرادات النفط من يناير إلى أبريل

- المصرف المركزي: 15 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 4 أشهر

- بيانات المركزي: 31.9 مليار دينار إيرادات البلاد من يناير إلى أبريل الجاري

صكوك المقاصة الإلكترونية

وبلغ إجمالي عدد الصكوك المنفذة عبر نظام المقاصة الإلكترونية 941 ألف و87 صك بقيمة إجمالية حوالي 23 مليار دينار عبر 632 فرعا مصرفيا ومركز مقاصة على كامل التراب الليبي، في حين بلغ عدد بطاقات الدفع المسبق المفعلة مليونًا و861 ألف بطاقة، بينما بلغ عدد البطاقات النشطة خلال الفترة مليونًا و327 ألف بطاقة.

وقدر المركزي أعداد الحوافظ الإلكترونية المفعلة 138ألفا و871 حافظة، فيما بلغ عدد الحوافظ النشطة 8676 حافظة، كما بلغ إجمالي حجم التداول عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة من يناير إلى أبريل نحو ثلاثة مليار دينار.