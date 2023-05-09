ضبط متهمين في واقعة سطو مسلح بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط متهمين بالسطو المسلح على أحد المواطنين.

وتقدم المواطن ببلاغ إلى المديرية عن تعرضه لواقعة السطو وسرقة هاتفه النقال وملغ مالي وسط المدينة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وأشار البيان إلى إيقاف المتهمين خلال قيادتهما إحدى السيارات، حيث عثر بحوزتهما على المسروقات وسلاح ناري نوع مسدس؛ واتخذت الإجراءات القانونية معهما.