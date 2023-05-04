ضبط أفريقي بتهمة محاولة تهريب مهاجرين في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، الخميس، ضبط أفريقي بتهمة محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن المتهم يحمل الجنسية الغامبية ويقوم بتجميع الأفارقة بأحد الأماكن بضواحي مدينة صبراتة تمهيدا لتهريبهم عبر البحر مقابل مبالغ مالية.

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وداهمت وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة المكان وتمكنت من القبض على كل من كان بداخله، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وعرضهم على النيابة المختصة، وفق البيان.

ارتفاع إجمالي المهاجرين المقيمين في ليبيا

وكشف تقرير صادر عن «مركز الهجرة المختلطة»، ومقره بروكسل، ارتفاع إجمالي المهاجرين المقيمين في ليبيا بنسبة 2% في ديسمبر 2022، بواقع 694 ألفًا و398 مهاجرًا، يمثلون أكثر من 42 جنسية، مقارنة بـ31 أغسطس 2022.

واستند المركز في التقرير الصادر حديثا إلى آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة، التي تحدد 54% من المهاجرين مقيمين في غرب ليبيا، 34% في شرق البلاد، و12% في الجنوب. ويشير إلى أن معظم المهاجرين في شرق ليبيا (66%) من مصر والسودان، في المقابل شكّل القادمون من النيجر وتشاد غالبية المهاجرين في الجنوب (87%) وغرب ليبيا (57%).