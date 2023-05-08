إتلاف 88 ألف قرص مهلوس جرى ضبطها في ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة العمليات المشتركة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إتلاف 88 ألف قرص مهلوس جرى ضبطها على متن إحدى السفن الراسية بميناء مصراتة البحري.

وأشارت القوة في بيان، إلى إتلاف «كامل الشحنة المضبوطة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى النيابة وبما يضمن إتلاف كامل محتوياتها»، بالتعاون مع جمرك ميناء مصراتة البحري، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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أقراص مهلوسة من نوع «الروج»

وفي وقت سابق، ضبطت قوة العمليات المشتركة 88 ألف قرص مهلوس نوع (ليفتريل) أو ما يعرف بـ«الروج» أثناء تفتيش السيارات القادمة على متن إحدى السفن الراسية بميناء مصراتة البحري، والتي كانت مخبأة داخل سيارتين جرى توريدهما على متن السفينة القادمة من إيطاليا.

من عملية إتلاف أقراص هلوسة جرى ضبطها في ميناء مصراتة، 8 مايو 2023. (قوة العمليات المشتركة)

من عملية إتلاف أقراص هلوسة جرى ضبطها في ميناء مصراتة، 8 مايو 2023. (قوة العمليات المشتركة)

من عملية إتلاف أقرص هلوسة جرى ضبطها في ميناء مصراتة، 8 مايو 2023. (قوة العمليات المشتركة)

من عملية إتلاف أقراص هلوسة جرى ضبطها في ميناء مصراتة، 8 مايو 2023. (قوة العمليات المشتركة)

من عملية إتلاف أقراص هلوسة جرى ضبطها في ميناء مصراتة، 8 مايو 2023. (قوة العمليات المشتركة)

من عملية إتلاف أقراص هلوسة جرى ضبطها في ميناء مصراتة، 8 مايو 2023. (قوة العمليات المشتركة)

من عملية إتلاف أقراص هلوسة جرى ضبطها في ميناء مصراتة، 8 مايو 2023. (قوة العمليات المشتركة)

من عملية إتلاف أقراص هلوسة جرى ضبطها في ميناء مصراتة، 8 مايو 2023. (قوة العمليات المشتركة)