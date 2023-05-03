ضبط شخصين متلبسين بحيازة وترويج حبوب مهلوسة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت إدارة المهام الخاصة القبض على شخصين في مصراتة متلبسين بحيازة وترويج الحبوب المهلوسة في المدينة، وذلك في إطار حملتها لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات حفاظًا على المجتمع من هذه الظواهر الهدّامة.

وقالت إدارة المهام الخاصة في بيان تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من ضبط شخص «ليبي الجنسية» بمدينة مصراتة وبحوزته 920 حبة من الحبوب الهلوسة وذلك بعد تحديد مكان وجوده من قبل مكتب التحقيق والتحري، وبالاستدلال معه اعترف بالاتجار بهذه المواد.

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وأضافت إدارة المهام الخاصة أن دورياتها تمكنت أيضاً من ضبط «شخص أفريقي الجنسية متلبساً بترويج وبيع حبوب الهلوسة في سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة»، مؤكدة إحالتهما إلى نيابة المخدرات لإستكمال باقي الإجراءات القانونية.

حبوب الهلوسة التي عثر عليها بحوزة أحد المقبوض عليهما في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)

حبوب الهلوسة التي عثر عليها بحوزة أحد المقبوض عليهما في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)

حبوب الهلوسة التي عثر عليها بحوزة أحد المقبوض عليهما في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)