ضبط مطلوب في طرابلس ومصراتة سرق أخشاب بناء من منزل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء التحريات بمركز شرطة الفعكات تمكنوا من ضبط شخص متهم بسرقة أخساب مستخدمة في البناء من منزل أحد المواطنين بالمنطقة، مشيرة إلى أن المتهم مطلوب لدى مديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة على ذمة وقائع سرقة، وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

تفاصيل القبض على المتهم، قالت مديرية أمن بنغازي، إنها بدأت ببلاغ تقدم به مواطن إلى مركز شرطة الفعكات «ضد مجهول قام بسرقة كمية كبيرة من الخشب المستخدم في البناء من منزله»، وبناء على ذلك أصدر رئيس المركز العميد محمد بورويس، قرارا بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

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وعلى ذلك، كلف رئيس وحدة التحقيق والتحريات بالمركز النقيب محمد حيمة، أعضاء التحريات التابعين له بالبحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة، في عملية أسفرت عن تحديد أحد المتهمين بعدما تبين تردده على مكان الواقعة.

وأضافت مديرية أمن بنغازي، أن أعضاء التحريات تمكنوا أيضًا من تحديد مكان سكن المشتبه به، وانتقلوا إليه، وتمكنوا من ضبطه والانتقال به إلى مركز شرطة الفعكات للاستدلال معه، حيث تبين أنه يدعى «م.أ.خ».

وقالت المديرية إن المتهم «اعترف بسرقته الأخشاب من منزل الشاكي، وبالتعميم عليه لدى غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بالمديرية اتضح أنه مطلوب لدى مديرية أمن طرابلس ومديرية أمن مصراتة على ذمة وقائع مشابهة»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.