شحن مشروع الخط الهوائي لنقل الطاقة السرير - أجدابيا بعد توقف 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، شحن مشروع الخط الهوائي لنقل الطاقة «السرير - أجدابيا» جهد 400 ك.ف، مفرد الدائرة وبطول 428.6 كم بعد توقف دام عشر سنوات.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن خط «السرير - أجدابيا» الهوائي «سيساهم بشكل كبير في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد السرير لمراكز الأحمال»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جرى بإشراف مباشر من قبل مهندسي الإدارة العامة لمشروعات نقل الطاقة ودائرة مشروعات نقل الطاقة الشرقية.

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كما أشادت الشركة العامة للكهرباء بجهود الإدارة العامة لمشروعات النقل وكذلك الإدارة العامة لنقل الطاقة والجهد المتوسط والتوزيع والإدارة العامة للتحكم وشركة الإنشاءات الكهربائية وواحات الشاطئ وباب الحضارة.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة الرامية لتذليل الصعاب عبر استكمال مشاريع نقل الطاقة وتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية، مؤكدة استمرار العمل في أغلب مشاريع الطاقة ومحطات الإنتاج خدمة للوطن والمواطن.

محطة كهرباء السرير جنوب شرق ليبيا حيث يبدأ الخط الهوائي الرابط مع أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)

محطة كهرباء السرير جنوب شرق ليبيا حيث يبدأ الخط الهوائي الرابط مع أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)

غرفة التحكم بمحطة كهرباء السرير جنوب شرق ليبيا حيث يبدأ الخط الهوائي الرابط مع أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)

غرفة التحكم بمحطة كهرباء السرير جنوب شرق ليبيا حيث يبدأ الخط الهوائي الرابط مع أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)

غرفة التحكم بمحطة كهرباء السرير جنوب شرق ليبيا حيث يبدأ الخط الهوائي الرابط مع أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)