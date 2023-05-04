«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الثانية بمحطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، بعد خروجها عن الخدمة قبل سنة.

وشملت الأعمال فك عمود التوربينة وغرف الاحتراق من قبل مختصين من شركة «GE» الأميركية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة، وفق بيان صادر عن الشركة.

- وصول قطع غيار لمحطات كهرباء شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس

- وصول قطع غيار لوحدتين بمحطة شمال بنغازي ولوحة تحكم إلى محطة الخمس

وقالت الشركة إن العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي تسهم في دعم الشبكة الكهربائية قبل حلول الذروة الصيفية المقبلة، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار السعي للرفع من القدرات الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

ومطلع مايو الجاري، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار جديدة خاصة بمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس، موردة من شركة «GE» الأميركية، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية بمحطة شمال بنغازي، 3 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية بمحطة شمال بنغازي، 3 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية بمحطة شمال بنغازي، 3 مايو 2023. (شركة الكهرباء)