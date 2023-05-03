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بالصور: مسؤولة أممية تشارك في احتفال ليبيا بـ«اليوم العالمي للتوعية من الألغام»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 10:26 صباحا
بالصور: مسؤولة أممية تشارك في احتفال ليبيا بـ«اليوم العالمي للتوعية من الألغام»
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون خلال مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، 2 مايو 2023. (تويتر)
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شاركت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، الذي نظمه المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام.

وقالت غانيون، في تغريدة عبر «تويتر»: «شاركت اليوم بمعية ممثلين من حكومة الوحدة الوطنية، والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام و«يونيسف» للاحتفاء بعمل من يخاطرون بحياتهم لتخليص ليبيا من الألغام ومخلفات الحرب وللاحتفال بيوم الإجراءات المتعلقة بالألغام في ليبيا».

اليوم العالمي للتوعية من الألغام
وأقام المركز، صباح أمس الثلاثاء، احتفالا بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين بعدد من الوزارات النوعية ومدراء المكاتب بوزارة الدفاع.

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وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البرنامج العام للاحتفالية تضمن كلمة ترحيبية من مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، تلتها كلمة الوزارة التي ألقاها مدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشهدت الاحتفالية تقديم عرض مرئي قدمه موظفو المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، أظهر الإحصاءات والبيانات الخاصة بضحايا الألغام والجهود التوعوية والميدانية التي يقوم بها المركز.

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون خلال مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، 2 مايو 2023. (تويتر)
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون خلال مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، 2 مايو 2023. (تويتر)
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون خلال مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، 2 مايو 2023. (تويتر)
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون خلال مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، 2 مايو 2023. (تويتر)
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون خلال مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، 2 مايو 2023. (تويتر)
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون خلال مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، 2 مايو 2023. (تويتر)
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