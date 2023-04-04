اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.. المنفي يؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «ضرورة استمرار وقف إطلاق النار والعمل على التوعية بمخاطر الألغام حتى تنعم بلادنا (ليبيا) بالأمن والاستقرار».

المنفي: نتضامن مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام، «نتضامن مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات ومخلفات الحروب».

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وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 4 أبريل من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام بموجب قرارها 97/60 المؤرخ في 8 ديسمبر 2005. ودعت الجمعية العامة إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدتها والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أن 19 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم 14 طفلا خلال العام 2022، بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد (الألغام)، مشيرة إلى أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.