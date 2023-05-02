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إحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 09:13 مساء
إحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس
احتفالية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وزارة الدفاع)
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أقام المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالًا باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين بعدد من الوزارات النوعية ومدراء المكاتب بوزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البرنامج العام للاحتفالية تضمن كلمة ترحيبية من مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، تلتها كلمة الوزارة التي ألقاها مدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

فعاليات اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام
وشهدت الاحتفالية تقديم عرض مرئي قدمه موظفو المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، أظهر الإحصاءات والبيانات الخاصة بضحايا الألغام والجهود التوعوية والميدانية التي يقوم بها المركز.

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كما قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عرضًا مماثلًا بينت فيه تفاصيل الجهود التي بُذلت في هذا المجال بالتعاون مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، أعقبه عروض تفصيلية لجهود المنظمات العاملة في ميدان نزع الألغام وتوعية شرائح المجتمع بخطورتها وكيفية التعامل معها.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الحضور قاموا في ختام الاحتفالية التي أقيمت بقاعة لبدة بفندق كورونثيا في العاصمة طرابلس، بجولة داخل أجنحة المنظمات التي تعمل جنبًا إلى جنب مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام.

إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب في ليبيا منذ العام 2011
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بإزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ العام 2011. وقالت عبر حسابها على «تويتر» إن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (‪(UNMAS‬ قامت بإزالة 28.394 ألف قطعة من المواد المتفجرة في ليبيا، بالتعاون مع الشركاء الليبيين منذ العام 2022.

وأطلقت الأمم المتحدة «أسبوع ‫الحد من الألغام» لزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة. وفي 10 نوفمبر 2022، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إلى تحرك جماعي ضد الذخائر غير المنفجرة في ليبيا، عقب وفاة طفل في جنوب العاصمة طرابلس آنذاك.

احتفالية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وزارة الدفاع)
احتفالية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وزارة الدفاع)
احتفالية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وزارة الدفاع)
احتفالية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وزارة الدفاع)
احتفالية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وزارة الدفاع)
احتفالية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وزارة الدفاع)
احتفالية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وزارة الدفاع)
احتفالية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وزارة الدفاع)
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