استرجاع بندقية سرقها 3 وافدين من مزرعة مواطن جنوب صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الثلاثاء، استرجاع بندقية آلية سرقها ثلاثة وافدين من سكن مواطن بمزرعته الخاصة جنوب المدينة، وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المديرية إن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي التابع لها تمكنوا «من القبض على ثلاثة أشخاص من دولة تشاد اشتركوا في سرقة بندقية (إف إن) من داخل سكن أحد المواطنين بمزرعته جنوب المدينة».

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وأكدت مديرية أمن صبراتة استرجاع البندقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المتهمين.

المتهمون بسرقة البندقية من مسكن مواطن من مزرعته جنوب صبراتة. (مديرية الأمن)

البندقية التي سرقت من مسكن مواطن من مزرعته جنوب صبراتة. (مديرية الأمن)