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ضبط مطلوب في واقعة قتل بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 09:16 صباحا
ضبط مطلوب في واقعة قتل بصبراتة
مطلوبان في قضيتي قتل وحيازة مخدرات في صبراتة، 1 مايو 2023، (الداخلية)
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ضبط أعضاء وحدة التحري والقبض بدائرة مركز شرطة صبراتة مطلوبا على ذمة واقعة قتل.

كما أوقف أعضاء الوحدة شخصا آخر متلبسا بحيازة أقراص مخدرة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ضبط ثلاثة متهمين في جريمة قتل
وأمس الأحد، أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط ثلاثة متهمين أساسيين في مقتل مواطن خلال مشاجرة في منطقة النهضة.

- ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح في صبراتة
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وتوفي المواطن جراء تعرضه لإطلاق نار خلال المشاجرة، وإثر ذلك تولت وحدات التحري والقبض بمراكز الشرطة في صبراتة البحث عن الجناة، لتتمكن من القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة نارية أحدها سلاح الجريمة.

واعترف أحد المقبوض عليه بارتكاب جرائم عدة أخرى مقيدة ضد مجهول ضمن دائرة اختصاص مديرية أمن صبراتة وخارجها بمدن مجاورة، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي المتهمين.

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