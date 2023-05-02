ضبط شخص تهجم بسلاح ناري على أحد المنازل في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت وحدة التحري بمركز شرطة العلاقة القبض على شخص تهجم على أحد المنازل بالمنطقة بسلاح ناري، وفقما ذكرت مديرية أمن صبراتة.

وقال بيان المديرية، أمس الإثنين، إن المقبوض عليه من ضمن قوائم المطلوبين بدائرة المركز، واتخذت الإجراءات القانونية كافة حياله.

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