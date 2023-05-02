ضبط شخص تهجم بسلاح ناري على أحد المنازل في صبراتة

ألقت وحدة التحري بمركز شرطة العلاقة القبض على شخص تهجم على أحد المنازل بالمنطقة بسلاح ناري، وفقما ذكرت مديرية أمن صبراتة.
وقال بيان المديرية، أمس الإثنين، إن المقبوض عليه من ضمن قوائم المطلوبين بدائرة المركز، واتخذت الإجراءات القانونية كافة حياله.
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ضبط مطلوب على ذمة واقعة قتل في صبراتة
وفي اليوم نفسه، ضبط أعضاء وحدة التحري والقبض بدائرة مركز شرطة صبراتة مطلوبا على ذمة واقعة قتل. كما أوقف أعضاء الوحدة شخصا آخر متلبسا بحيازة أقراص مخدرة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».
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