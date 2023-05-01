ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يسطو بقوة السلاح على منازل العمالة الوافدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني من القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي مُلثم يمتهن السطو بقوة السلاح على منازل العمالة الوافدة وسلب ممتلكاتهم، بحسب ما أعلنته مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت إلى أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن تشكيل عصابي مُلثم يمتهن السطو على منازل العمالة بقوة السلاح وسلب ممتلكاتهم ويستقل هذا التشكيل مركبة آلية نوع «كيا».

بلاغ عن حوادث سطو مسلح

وأكد المديرية أن رئيس مركز شرطة بوعطني العميد خالد الترهوني أصدر تعليماته بالبحث والتحري وخروج أعضاء التحريات لمُعاينة بعض الأماكن التي تمت فيها عمليات السطو المسلح لضبط أفراد هذا التشكيل، والتي أسفرت عن التوصل وتحديد هوية أفراده.

- هددا رجال الأمن بـ«قنبلة».. ضبط شخصين متلبسين بترويج حبوب الهلوسة في بنغازي

- بالصور.. سقوط شبكة «دعارة» يديرها أفارقة في بنغازي

- «أمن بنغازي»: ضبط مطلوب في وقائع سرقة وإيذاء بمنطقة المساكن

وقالت المديرية إن معلومات وردت بتواجد المركبة التي يستخدمها عناصر التشكيل العصابي خلف شيل المسماري بطريق النهر في وقت متأخر من الليل، وعلى الفور انتقل أعضاء التحريات إلى هناك وشاهدوا أحد الأشخاص ملثمًا أثناء نزوله من السيارة ودخوله منزل يقيم به عُمال من الجالية السودانية.

فرار عنصر وضبط آخر من أفراد التشكيل العصابي

وأضافت المديرية أن سائق المركبة لاذ بالفرار عند مشاهدته لأعضاء التحريات، مؤكدة ضبط الشخص الملثم داخل المنزل مُتلبساً وبحوزته سلاح ناري نوع «مسدس» وسلاح أبيض ومبلغ مالي مسروق من العمالة الوافدة وكذلك اسطوانة غاز.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه جرى اصطحاب المتهم إلى مركز شرطة بوعطني، حيث تبين بالاستدلال معه أنه يُدعى «ش.ح.ش» من مواليد 2000، واعترف بما نُسب إليه من تُهم، قبل إحالته إلى النيابة العامة، منوهة إلى أنه لا زال البحث مُستمرًا عن الشخص الآخر الذي كان برفقته.

أحد أفراد التشكيل العصابي الذي ألقي القبض عليه. (مديرية أمن بنغازي)