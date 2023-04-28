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«أمن بنغازي»: ضبط مطلوب في وقائع سرقة وإيذاء بمنطقة المساكن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 08:20 صباحا
«أمن بنغازي»: ضبط مطلوب في وقائع سرقة وإيذاء بمنطقة المساكن
سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)
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ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي مطلوبا صدر بحقه عدة أحكام غيابية على ذمة وقائع السرقة والإيذاء الجسيم بمنطقة المساكن.

ووردت معلومات إلى أعضاء التحريات بالقسم عن وجود المطلوب، وهو من ذوي السوابق الجنائية، في منطقة المساكن، حيث توجهوا لضبطه على الفور، وعثر بحوزته عىل أقراص مخدرة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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ونقل المتهم إلى قسم البحث الجنائي، حيث اعترف بما نسب إليه، ثم جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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