ضبط متهمين بسرقة مواد بناء من منزل تحت الإنشاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة الفعاكات في بنغازي شخصين سرقا كميات من الحديد تستخدم في بناء منزل تحت الإنشاء في المدينة.

تعود البداية إلى تقدم مواطن بشكوى ضد مجهول حول الواقعة، لينتقل أعضاء التحريات بالمركز إلى المكان ويتمكنوا من تحديد هوية شخصين تحوم حولهما الشبهات، أحدهما مصري، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وحدد أعضاء التحريات مكان المتهمين، وجرى ضبطهما متلبسين وبحوزتهما مبلغ مالي تحصلوا عليه بعد بيع المسروقات، حيث اعترفا بما نسب إليهما، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.