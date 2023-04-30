هددا رجال الأمن بـ«قنبلة».. ضبط شخصين متلبسين بترويج حبوب الهلوسة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط شخصين متلبسين بترويج حبوب الهلوسة في سوق بيع الطيور بمنطقة الفندق البلدي، وعند مشاهدتهما أعضاء التحريات، قام أحدهما بفتح قنبلة يدوية وتهديدهم بإلقائها عليهم.

وفي تفاصيل القبض على المتهمين، أشارت المديرية في بيان إلى ورود معلومات لدى أعضاء قسم التحريات العامة عن شخصين على متن مركبة آلية نوع «لانوس» حمراء اللون، يروجان لحبوب الهلوسة في سوق الطيور.

تهديد بـ«قنبلة»

ونوهت المديرية، إلى «مشاهدة أعضاء التحريات الشخصين على متن المركبة يروجان الحبوب المُهلوسة داخل سوق بيع الطيور، وانطلق أعضاء التحريات باتجاههما فنزل المطلوبان من المركبة وهدد أحدهما أعضاء التحريات بإلقاء قنبلة يدوية عليهم».

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وتابع البيان، أن أعضاء التحريات ضبطوا المتهم والشخص الآخر الذي كان معه على متن المركبة نفسها، وبالتفتيش الاحترازي للمركبة جرى العثور على 31 قرصا من حبوب الهلوسة نوع «بترل» وقنبلة يدوية «رمانة»، وسلاح أبيض نوع ساطور، والانتقال بهما إلى القسم وبالاستدلال.

وتبين أن الأول يُدعى (ي.ج.ع) من مواليد 1993 والثاني يُدعى (ر.ن.ع) من مواليد 1994، واعترفا بما نُسب إليهما، وجرت إحالتهما إلى النيابة العامة بتهمة ترويج حبوب الهلوسة ومُقاومة رجال الأمن.