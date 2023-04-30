بالصور.. سقوط شبكة «دعارة» يديرها أفارقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، سقوط شبكة دعارة تضم رجالا ونساء من جنسيات أفريقية في أحد منازل المدينة.

وأشارت المديرية في بيان إلى «ضبط هذه الشبكة عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة عن منزل مكون من ثلاثة طوابق بشارع المهدوي متفرع من شارع الشريف». وأفادت المعلومات أن «أشخاصا من الجالية النيجيرية يقيمون في المنزل، ويستخدمونه وكرا لممارسة الدعارة وإقامة الحفلات لاستقطاب الرجال من الجنسيات الأفريقية لممارسة الدعارة».

وراقب أعضاء التحريات المنزل عدة أيام، وشاهدوا أشخاصا يترددون على المنزل، دليلا على عدم إقامتهم بالمنزل، كما جرى استدعاء قسم الشرطة النسائية، وحضور دوريات مُساندة من مركز شرطة الصابري، البركة، ورأس أعبيدة، الكويفية.

مضبوطات في وكر الدعارة

وداهمت الشرطة المنزل بعد الحصول على إذن النيابة، وجرى ضبط رجال ونساء في حالة تلبس بممارسة الدعارة، والعثور على ملابس داخلية وشعر مستعار وحبوب منع الحمل، وفق بيان المديرية. وأبلغ أحد الجيران أعضاء التحريات أنه تحدث مع صاحب المنزل وأخبره بأن الجيران غير راضين عما يحدث بهذا المنزل، ولكن صاحب المنزل لم يحرك ساكنا وتجاهل الأمر.

وجرى ضبط كل من في المنزل والانتقال بهم إلى المركز، وبالاستدلال منهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وأحيلوا إلى جهات الاختصاص.

أشخاص جرى ضبطهم في وكر الدعارة بمدينة بنغازي، 29 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أشخاص جرى ضبطهم في وكر الدعارة بمدينة بنغازي، 29 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات في وكر الدعارة بمدينة بنغازي، 29 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)