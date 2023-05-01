ضبط 5 سيارات مسروقة في طرابلس باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني خلال 3 ساعات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، أن دوريات التحري التابعة لمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص تمكنت من ضبط خمس سيارات مُبلغ بسرقتها، وإحداها سُرقت بقوة السلاح، مؤكدة أن تلك السيارات جرى «ضبطها باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني خلال ثلاث ساعات اليوم الأثنين»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن السيارات الأولى نوع «كيا سيراتو» بيضاء اللون مبلغ عنها مسروقة بقوة السلاح من دائرة مركز شرطة عين زارة ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم (6160) بتاريخ 26 نوفمبر 2015.

أما السيارة الثانية فهي نوع «كيا سيراتو» رصاصية اللون مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة حي الأندلس ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم (6229) بتاريخ 16 ديسمبر 2014.

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والسيارة الثالثة نوع «هونداي النترا» بيضاء اللون مبلغ عنها مطلوبة لمركز شرطة غوط الشعال ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بتاريخ 16 سبتمبر 2021. والسيارة الرابعة نوع «ميتشي بيشي مزدوجة» بيضاء اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة من قبل الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم (1395) بتاريخ 12 أبريل 2015. والسيارة الخامسة نوع «هونداي أكسنت» سوداء اللون مسروقة من دائرة مركز شرطة طريق المطار برقية رقم (761) بتاريخ 6 مارس 2016.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة، منوهة إلى أنه جارٍ العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.

إحدى السيارات المسروقة التي جرى ضبطها بمساعدة تطبيق الاستعلام الأمني الوحد. (وزارة الداخلية)

إحدى السيارات المسروقة التي جرى ضبطها بمساعدة تطبيق الاستعلام الأمني الوحد. (وزارة الداخلية)