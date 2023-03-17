ضبط 3 سيارات مسروقة بالطريق الرابط بين العزيزية وغريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط ثلاث سيارات مسروقة خلال ساعتين باستخدام تطبيق «الاستعلام الأمني الموحّد» ما يرفع عدد السيارات المضبوطة إلى أربع خلال 24 ساعة.

وجرى ضبط السيارات المسروقة خلال تمركزات أمنية لمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص، بالطريق الرابط بين مدينتي العزيزية وغريان، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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أما عن تفاصيل السيارات المضبوطة، فقد جرى التبليغ عن سرقة سيارة نوع «هونداي سنتافي» بتاريخ 17 مايو 2016، وسيارة «نيسان نيفارا» بتاريخ 14 يوليو 2020، فيما جرى التبليغ عن السيارة الثالثة وهي من نوع «ميتشوبيشي كنتر» بيضاء اللون بتاريخ 21 أكتوبر 2012.