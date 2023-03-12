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ضبط سيارة مسروقة منذ 12 عاما في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 02:20 مساء
ضبط سيارة مسروقة منذ 12 عاما في طرابلس
أحد رجال الشرطة في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
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 أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط سيارة «تويوتا كامري» مسروقة منذ يونيو العام 2011.

وأشار البيان إلى أن عناصر من قسم شرطة النجدة تمكنوا من «ضبط المركبة الآلية في التمركز الأمني سيدي سليم، بعد الاشتباه فيها».

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سيارة مسروقة منذ العام 2011
وأضاف البيان أن السيارة «تبين أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي، وذلك بعد التبليغ في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس».  واتخدت الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

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