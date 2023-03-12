ضبط سيارة مسروقة منذ 12 عاما في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط سيارة «تويوتا كامري» مسروقة منذ يونيو العام 2011.

وأشار البيان إلى أن عناصر من قسم شرطة النجدة تمكنوا من «ضبط المركبة الآلية في التمركز الأمني سيدي سليم، بعد الاشتباه فيها».

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