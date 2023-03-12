ضبط صواريخ وراجمات في منزل مهجور بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الأحد، ضبط 62 صاروخا و440 صمام صواريخ في صناديق أحد منازل الشركة الهندية سبها.

صواريخ في منازل مهجورة تابعة للشركة الهندية

وأشارت المديرية في بيان إلى ضبط «دوشكه براون، وبطارية راجمة صواريخ جرى إخفاؤها في أحد المنازل المهجورة في الشركة الهندية سبها».

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ونوه البيان إلى «نقل جميع هذه الصواريخ إلى مركز شرطة سبها المدينة والتحفظ عليها بمخزن السلاح في المركز إلى حين صدور تعليمات بشأن هذه الصواريخ من مديرية أمن سبها». وأشار إلى تعليمات بتشديد التفتيش على منازل مهجورة تابعة للشركة الهندية، بناء علي تأشيرة النيابة العامة، أمس السبت.

صواريخ وراجمات جرى ضبطها في منزل مهجور بمدينة سبها، 12 مارس 2023. (مديرية أمن سبها)

صواريخ وراجمات جرى ضبطها في منزل مهجور بمدينة سبها، 12 مارس 2023. (مديرية أمن سبها)