ضبط متهم بسرقة جمل في منطقة سيدي السائح بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى مكتب البحث الجنائي في طرابلس القبض على شخص متهم بسرقة جمل بمنطقة سيدي السائح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأفاد منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس تلقت معلومات عن قيام شخص بعرض جمل مسروق للبيع بمنطقة الحي الإسلامي في سوق اللحوم، حيث باشر أعضاء المكتب التحقق من المعلومة والتأكد من صحتها، ومن ثمّ ضبط الشخص الجمل المسروق، وأرشد عن شخصين آخرين متورطين في جريمة السرقة من منطقة السائح.

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وأضاف البيان أن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المقبوض عليه وإحالته إلى مركز شرطة سيدي السائح من حيث الاختصاص، وإخطار المركز بأسماء ومعلومات عن الشخصين الآخرين.