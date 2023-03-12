«أمن بنغازي»: ضبط متهم بإطلاق نار على مركز شرطة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، القبض على شخص من ذوي السوابق أطلق الرصاص على مركز شرطة المدينة من سلاح «كلاشنكوف».

وأوضحت المديرية في بيان، أن المتهم مطلوبا على ذمة 15 محضرا تتضمن سرقة فندق، وإطلاق الرصاص على المواطنين بواسطة سلاح ناري، والتهديد والإيذاء الجسيم.

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وجرى القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى «س.م.س» من مواليد 1992، واعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه وجرت إحالته إلى النيابة العامة.