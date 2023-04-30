  • Alwasat News
Atwasat

ضبط سيارتين مسروقتين باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 09:07 مساء
ضبط سيارتين مسروقتين باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد
إحدى السيارتين المسروقتين التي جرى ضبطهما بمساعدة تطبيق الاستعلام الأمني الوحد. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، أن دوريات التحري بمكتب مباحث المرور التابع لإدارة شؤون المرور والتراخيص؛ تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السيارة الأولى نوع «تويوتا افنسيس» بيضاء اللون مبلغ عن سرقتها من دائرة مركز شرطة عين زارة الجنوبي ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم(2709) بتاريخ24 سبتمبر 2017.

- استعادة سيارة بعد 3 سنوات من سرقتها في عين زارة

وأضافت وزارة الداخلية أن السيارة الثانية نوع «هونداي النترا» بيضاء اللون مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة زاوية الدهماني ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم (3306) بتاريخ 29 يونيو 2016.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص، منوهة بأن العمل جارٍ على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.

إحدى السيارتين المسروقتين التي جرى ضبطهما بمساعدة تطبيق الاستعلام الأمني الوحد. (وزارة الداخلية)
إحدى السيارتين المسروقتين التي جرى ضبطهما بمساعدة تطبيق الاستعلام الأمني الوحد. (وزارة الداخلية)
إحدى السيارتين المسروقتين التي جرى ضبطهما بمساعدة تطبيق الاستعلام الأمني الوحد. (وزارة الداخلية)
إحدى السيارتين المسروقتين التي جرى ضبطهما بمساعدة تطبيق الاستعلام الأمني الوحد. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
«نسخة إلى الرأي العام»: زعبية.. إختطاف آخر والبقية تأتي!

«نسخة إلى الرأي العام»: زعبية.. إختطاف آخر والبقية تأتي!
«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟

«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟
«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس

«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس
«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة

«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة
كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
تركيا بعد إردوغان.. ماذا يتغير إذا فازت المعارضة في الانتخابات؟

تركيا بعد إردوغان.. ماذا يتغير إذا فازت المعارضة في الانتخابات؟
حكم صربي لنهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر في تونس

حكم صربي لنهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر في تونس
المملكة المتحدة تستعد لتتويج الملك تشارلز.. أول احتفال من نوعه منذ 70 عاما

المملكة المتحدة تستعد لتتويج الملك تشارلز.. أول احتفال من نوعه منذ 70 عاما
ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما

ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني

«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدير أمن البيضاء يوضح ملابسات انفجار سيارتين قرب المدينة
مدير أمن البيضاء يوضح ملابسات انفجار سيارتين قرب المدينة
باتيلي يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل دفع العملية السياسية في ليبيا
باتيلي يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل دفع العملية السياسية في ...
«تحذيران» ضد الأطباء التونسيين من العمل في ليبيا دون ترخيص
«تحذيران» ضد الأطباء التونسيين من العمل في ليبيا دون ترخيص
اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين طرابلس
اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين طرابلس
شاهد «اقتصاد بلس»: مصر تفرض رسومًا جديدة على المسافرين الليبيين
شاهد «اقتصاد بلس»: مصر تفرض رسومًا جديدة على المسافرين الليبيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
عقيلة صالح يدعو لجنة «6+6» للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت
عقيلة صالح يدعو لجنة «6+6» للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها ......
ضبط سيارتين مسروقتين باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد
ضبط سيارتين مسروقتين باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد...
ارتفاع إجمالي المهاجرين المقيمين في ليبيا
ارتفاع إجمالي المهاجرين المقيمين في ليبيا...
شاهد «اقتصاد بلس»: مصر تفرض رسومًا جديدة على المسافرين الليبيين
شاهد «اقتصاد بلس»: مصر تفرض رسومًا جديدة على المسافرين ......
اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين طرابلس
اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين طرابلس...
المزيد