ضبط سيارتين مسروقتين باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، أن دوريات التحري بمكتب مباحث المرور التابع لإدارة شؤون المرور والتراخيص؛ تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السيارة الأولى نوع «تويوتا افنسيس» بيضاء اللون مبلغ عن سرقتها من دائرة مركز شرطة عين زارة الجنوبي ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم(2709) بتاريخ24 سبتمبر 2017.

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وأضافت وزارة الداخلية أن السيارة الثانية نوع «هونداي النترا» بيضاء اللون مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة زاوية الدهماني ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم (3306) بتاريخ 29 يونيو 2016.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص، منوهة بأن العمل جارٍ على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.

إحدى السيارتين المسروقتين التي جرى ضبطهما بمساعدة تطبيق الاستعلام الأمني الوحد. (وزارة الداخلية)

إحدى السيارتين المسروقتين التي جرى ضبطهما بمساعدة تطبيق الاستعلام الأمني الوحد. (وزارة الداخلية)