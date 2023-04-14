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استعادة سيارة بعد 3 سنوات من سرقتها في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 04:52 مساء
استعادة سيارة بعد 3 سنوات من سرقتها في عين زارة
سيارة استعادتها دوريات المرور في طرابلس، 14 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
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ضبطت دوريات التحري بمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، سيارتين مطلوبتين، وذلك باستخدام نظام الاستعلام الأمني الموحد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن السيارة الأولى من نوع «هونداي أكسنت» بيضاء اللون مبلغ عن سرقتها من دائرة مركز شرطة عين زارة الجنوبي بتاريخ 8 فبراير 2020، ومعمم عنها بموجب البرقية الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية رقم «565».

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في حين أن السيارة الثانية من نوع «تويوتا لاندكروزر» بيضاء اللون، وهي مطلوبة في واقعة إطلاق نار من قبل مركز شرطة الفرناج بتاريخ 3 أبريل الجاري. وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وإحالة السيارتين إلى مراكز الشرطة المختصة.

سيارة استعادتها دوريات المرور في طرابلس، 14 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
سيارة استعادتها دوريات المرور في طرابلس، 14 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
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