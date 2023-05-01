ضبط تاجر مخدرات في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الخمس ضبط مروج مخدرات يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت المديرية، في بيان، صادر اليوم الإثنين، إلى ورود معلومات لوحدة التحري بقسم البحث الجنائي الخمس حول قيام شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة.

مروج حشيش في الخمس

وتابعت بالقول إن «أعضاء وحدة التحري بالقسم ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات في ضواحي مدينة الخمس بسوق الخميس تمكنت من إلقاء القبض على مروج مواد مخدرة من أنواع حبوب مختلفة ومخدر يشتبه في كونه حشيش متلبسا بها».

- ضبط 6 سيارات مسروقة في طرابلس خلال يومين

- ضبط سيارة مسروقة منذ عامين في طرابلس

- ضبط سيارة مسروقة منذ 3 سنوات في طرابلس

وبين الاستدلال مع المتهم أنه يدعى (ف ع س ك) واعترف بما نسب إليه من تعاطي وتجارة المواد المخدرة، وأودع بغرفة التوقيف بقسم البحث الجنائي الخمس لحين إحالته إلى النيابة العامة رفقة المضبوطات.

وفي وقت سابق الإثنين، ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس شخصين متلبسين بترويج المخدرات في المدينة. واعترف المتهمان أمام القسم بتورطهما في الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

مضبوطات مع تاجر مخدرات في الخمس، 1 مايو 2023. (مديرية أمن الخمس)

مضبوطات مع تاجر مخدرات في الخمس، 1 مايو 2023. (مديرية أمن الخمس)