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ضبط 6 سيارات مسروقة في طرابلس خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 01:21 مساء
ضبط 6 سيارات مسروقة في طرابلس خلال يومين
سيارة مسروقة جرى ضبطها بجهود رجال المرور بمديرية أمن طرابلس، 30 أبريل 2023، (صفحة المديرية على فيسبوك)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط ست سيارات مسروقة خلال أقل من 48 ساعة بعد استخدام تقنية الاستعلام الأمني.

وسرقت إحدى السيارات في دائرة مركز شرطة قصر بن غشير بقوة السلاح في العام 2017، بينما جرى التحفظ على أخرى مبلغ عن سرقتها من قسم مرور طرابلس في العام 2016، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

سيارة مسروقة في تاجوراء
وضبط أفراد المرور سيارة مسروقة من دائرة مركز شرطة تاجوراء منذ العام 2012 بعد التعميم عليها.

وأوقفوا سيارة مبلغ عن سرقتها من قبل الغرفة الأمنية الرئيسية بتاريخ الثاني من ديسمبر العام 2021.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور، وجارٍ العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.

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