ضبط 6 سيارات مسروقة في طرابلس خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط ست سيارات مسروقة خلال أقل من 48 ساعة بعد استخدام تقنية الاستعلام الأمني.

وسرقت إحدى السيارات في دائرة مركز شرطة قصر بن غشير بقوة السلاح في العام 2017، بينما جرى التحفظ على أخرى مبلغ عن سرقتها من قسم مرور طرابلس في العام 2016، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

سيارة مسروقة في تاجوراء

وضبط أفراد المرور سيارة مسروقة من دائرة مركز شرطة تاجوراء منذ العام 2012 بعد التعميم عليها.

وأوقفوا سيارة مبلغ عن سرقتها من قبل الغرفة الأمنية الرئيسية بتاريخ الثاني من ديسمبر العام 2021.

- ضبط سيارة مسروقة منذ عامين في طرابلس

- ضبط سيارة مسروقة منذ 3 سنوات في طرابلس

- ضبط 108 سيارات بدون لوحات معدنية في عين زارة

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور، وجارٍ العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.