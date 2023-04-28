ضبط سيارة مسروقة منذ عامين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت إحدى دوريات شرطة مرور سوق الجماعة بالعاصمة طرابلس سيارة مسروقة منذ عامين.

واشتبهت الدورية في سيارة حيث تبين أنه مبلغ عن سرقتها بعد بالاستعلام عبر منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن السيارة مطلوبة للشؤون الأمنية بالمديرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

إيقاف 4 سيارات بأوراق مزورة

وفي سياق متصل، تحفظت دوريات مكتب شؤون المرور على أربع سيارات بأوراق قانونية ولوحات مرور معدنية مزورة في طرابلس الكبرى، وذلك بعد استخدام منظومة الاستعلام الأمني.

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وضبطت أقسام مرور طرابلس وأبوسليم وحي الأندلس ثلاث سيارات بأوراق قانونية مزورة، وأوقف قسم مرور حي الأندلس سيارة بلوحة معدنية مزورة.