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ضبط سيارة مسروقة منذ 3 سنوات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 12:03 مساء
ضبط سيارة مسروقة منذ 3 سنوات في طرابلس
سيارة مسروقة منذ العام 2020 في العاصمة، 26 أبريل 2023، (أمن طرابلس)
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ضبط أعضاء قسم شرطة النجدة في العاصمة طرابلس سيارة مسروقة من يناير العام 2020.

واشتبه أعضاء القسم في السيارة خلال توقفها في التمركز الأمني بجزيرة ميناء طرابلس، ليتضح أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة سوق الجمعة، وذلك بعد التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ضبط سيارة بلوحة مرورية مزورة
وفي سياق متصل، تحفظت قوة من وحدة المهام الخاصة التابعة للمديرية على سيارة بلوحة مرورية مزورة.

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وضبطت القوة السيارة خلال استيقاف أمني، حيث اتضح تزوير أوراقها بعد الاستعلام عنها، وجرت إحالتها إلى مباحث شرطة المرور.

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