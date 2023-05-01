بدء تنفيذ خطة لغلق مواقع بيع الخردة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين بدء غلق مواقع بيع الخردة داخل المدينة.

جاء ذلك في إطار خطة أمنية مكبرة تشارك فيها جميع أقسام ومراكز الشرطة في بنغازي لـ«محاربة الظواهر السلبية»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الخطة الأمنية تستهدف موزعي أسطوانات الغاز

واستهدفت الخطة الأمنية أيضا موزعي أسطوانات غاز الطهي؛ للتأكد من التزامهم ووصل الأسطوانات إلى المواطنين وعدم بيعها في السوق السوداء.

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كما ركزت جهود التحري للقوات المشاركة في الحملة على «الأماكن المشبوهة التي تباع بها المخدرات»، إضافة إلى ضبط المتسولين والأجانب الذين دخلوا بطريقة غير شرعية وترحيلهم إلى جهات الاختصاص.

كميات من الخردة في أحد المحال ببنغازي.

مراجعة إسطوانات الغاز لدى أحد الموزعين في المدينة.