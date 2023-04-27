  • Alwasat News
Atwasat

ضبط مروج للمخدرات بزي عسكري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 02:00 صباحا
ضبط مروج للمخدرات بزي عسكري في بنغازي
المتهم بترويج المخدرات في بنغازي (جهاز البحث الجنائي)
alwasat radio

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الأربعاء، ضبط شخص يقوم بتجارة المواد المخدرة والحبوب المهلوسة منتحلاً شخصية عسكري.

جاء ذلك بعد تلقي لجنة القبض بإدارة التحقيقات والاستفاء بجهاز البحث الجنائي معلومات تفيد بقيام شخص بنشاط مشبوه في منطقة فينسيا بمدينة بنغازي، بحسب بيان نشرته صفحة إدارة البحث الجنائي على «فيسبوك».

- ضبط 3 أشخاص يتعاطون المخدرات داخل سيارتين في بنغازي

وبعد التحقق من المعلومات، تبين أن الشخص المرصود من ذوي السوابق ومطلوب للجهات القضائية في حكم غيابي أربع سنوات ونصف السنة في قضية الإتجار بالمواد المسكرة والمخدرة.

وأوضح البيان أن التحقيقات بيّنت أن الشخص المرصود مدني يتستر بلباس عسكري عند قيامه ببيع المواد المخدرة والحبوب المهلوسة.

وانتقلت لجنة القبض لمكان وجود المطلوب وهو مقابل الثانوية الفنية، وأسفر عن القبض عليه وبحوزته 45 قرصًا مهلوسً وقطع من مخدر الحشيش.

مضبوطات بحوزة المتهم بترويج المخدرات في بنغازي (جهاز البحث الجنائي)
مضبوطات بحوزة المتهم بترويج المخدرات في بنغازي (جهاز البحث الجنائي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط أكثر من 50 كيلوغراما من مخدر الكوكايين على شاطئ البحر شرق مصراتة
ضبط أكثر من 50 كيلوغراما من مخدر الكوكايين على شاطئ البحر شرق ...
المنقوش تناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية رفع مستوى التنسيق للتعامل مع الوضع في السودان
المنقوش تناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية رفع مستوى التنسيق...
باحثان فرنسيان: المجتمع الدولي يخشى من السيناريو الليبي في السودان
باحثان فرنسيان: المجتمع الدولي يخشى من السيناريو الليبي في ...
مع بطء عمل لجنة «6+6».. «الجدليون» يعززون خطوة إخراج المسار الأممي البديل
مع بطء عمل لجنة «6+6».. «الجدليون» يعززون خطوة إخراج المسار ...
تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا
تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
ضبط مروج للمخدرات بزي عسكري في بنغازي
ضبط مروج للمخدرات بزي عسكري في بنغازي...
«الداخلية» تسلم إدارة أمن السواحل الخمس زورقا بحريا
«الداخلية» تسلم إدارة أمن السواحل الخمس زورقا بحريا...
لجنة إعادة إعمار بنغازي تناقش التركيز على صيانة المدارس
لجنة إعادة إعمار بنغازي تناقش التركيز على صيانة المدارس...
تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا
تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا...
مع بطء عمل لجنة «6+6».. «الجدليون» يعززون خطوة إخراج المسار الأممي البديل
مع بطء عمل لجنة «6+6».. «الجدليون» يعززون خطوة إخراج المسار ......
المزيد