ضبط مروج للمخدرات بزي عسكري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الأربعاء، ضبط شخص يقوم بتجارة المواد المخدرة والحبوب المهلوسة منتحلاً شخصية عسكري.

جاء ذلك بعد تلقي لجنة القبض بإدارة التحقيقات والاستفاء بجهاز البحث الجنائي معلومات تفيد بقيام شخص بنشاط مشبوه في منطقة فينسيا بمدينة بنغازي، بحسب بيان نشرته صفحة إدارة البحث الجنائي على «فيسبوك».

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وبعد التحقق من المعلومات، تبين أن الشخص المرصود من ذوي السوابق ومطلوب للجهات القضائية في حكم غيابي أربع سنوات ونصف السنة في قضية الإتجار بالمواد المسكرة والمخدرة.

وأوضح البيان أن التحقيقات بيّنت أن الشخص المرصود مدني يتستر بلباس عسكري عند قيامه ببيع المواد المخدرة والحبوب المهلوسة.

وانتقلت لجنة القبض لمكان وجود المطلوب وهو مقابل الثانوية الفنية، وأسفر عن القبض عليه وبحوزته 45 قرصًا مهلوسً وقطع من مخدر الحشيش.

مضبوطات بحوزة المتهم بترويج المخدرات في بنغازي (جهاز البحث الجنائي)