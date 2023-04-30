شاهد في «وسط الخبر»: الأسماء الجدلية.. شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على الغموض الذي يكتنف المسار الذي حدده المبعوث الأممي لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مع الجدل الذي يرافق شروط الترشح، بسبب الأسماء الجدلية، وبطء عمل لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

في غضون ذلك، تتحدث الولايات المتحدة عن الخلاف بشأن القاعدة الدستورية، حيث المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد خلال لقائه في برازافيل رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، ضرورة حل الخلاف القائم حول هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية، داعيًا الليبيين إلى تحمل مسئوليتهم فيما يتعلق بالمرشحين للاستحقاق.

- نورلاند يتحدث عن الخلاف حول هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية

وحول الإشكاليات التي تعرقل الاتفاق على القاعدة الدستورية، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة مسعود السلامي، والكاتب والباحث السياسي إدريس إحميد، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي.

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