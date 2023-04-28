تمديد فترة الترشح للانتخابات في 4 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تمديد فترة التقدم بطلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية في بلديات زوارة، درج، برقن والجليدة حتى يوم الأحد الموافق السابع من مايو المقبل.

وقالت اللجنة، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع الفرصة أمام الراغبين في الترشح وتشجيعهم على المشاركة، واستكمال جميع متطلبات وإجراءات الترشح المطلوبة أمام اللجان الفرعية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي على أكمل وجه.

- فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن

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وحضت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية جميع الراغبين والمهتمين بالعمل البلدي والترشح في الانتخابات البلدية التقدم بطلباتهم خلال هذه الفترة المعلنة، واستغلال الفرصة للمساهمة في عملية بناء وتطوير بلدياتهم.

والخميس، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن.