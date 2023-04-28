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«أمن الهلال النفطي»: ضبط أحد مروجي المخدرات والخمور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 10:29 صباحا
«أمن الهلال النفطي»: ضبط أحد مروجي المخدرات والخمور
متهمان ضبطهما أمن الهلال النفطي خلال استيقاف مفاجئ بحوزتهما مخدرات وخمور، 27 أبريل 2023، (صفحة المديرية على فيسبوك)
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أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي ضبط أحد مروجي المخدرات والخمور المستوردة خلال استيقاف أمني مفاجئ لدورية قسم شرطة النجدة.

واشتبه أفراد الدورية في سيارة على متنها شابين بدا عليهما الارتباك عند إيقافهما، حيث عثروا بتفتيش السيارة احترازيا على سبع قطع حشيش وزجاجة خمر مستوردة وقطعة من مادة مخدرة تزن 92 غراما، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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ونقل رجال الأمن المتهمين إلى مركز شرطة البريقة، حيث اعترف أحدهما بعمله في تبيع وتوصيل المواد المخدرة والخمور إلى بعض الأشخاص داخل مدينة البريقة عبر الهاتف، واتخذت الإجراءات القانوينة معهما ثم أحيلا إلى النيابة العامة.

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