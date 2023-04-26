تنظيف وتعميق مياه قناة البُحيرة أسفل جسر اللثامة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي، الشروع في أعمال تنظيف وتعميق مياه قناة البُحيرة أسفل جسر اللثامة بالمدينة، الذي أعيد صيانته وتأهيله وافتتاحه أمام حركة المرور قبل أيام.

وقالت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الثلاثاء، إن أعمال تنظيف وتعميق مياه قناة البحيرة أسفل الجسر تنفذها شركة «أكاكوس للمُقاولات والاستثمار العقاري»، بإشراف إدارة المشروعات بالبلدية.

وأشارت بلدية بنغازي إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في المدينة.

- بلدية بنغازي تنتهي من تنفيذ أعمال الصيانة لجسر اللثامة

وفي 10 أبريل الجاري، أعلنت بلدية بنغازي، الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لجسر اللثامة، وهو الجسر الثالث ضمن سلسلة جسور أشرفت على صيانتها بمنطقة وسط المدينة، بعد تعرضها للتدمير جراء الحرب على الإرهاب.

وأكدت البلدية أن أعمال صيانة جرى تنفيذها بعد تكليف مكتب هندسي للقيام بالدِراسات والتَصاميم الفَنية لأعمال الصيانة والحُصول على مُوافقة ديوان المُحاسبة على التعاقد.

أعمال تنظيف وتعميق مياه قناة البُحيرة أسفل جسر اللثامة. (بلدية بنغازي)