بلدية بنغازي تنتهي من تنفيذ أعمال الصيانة لجسر اللثامة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الإثنين، الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لجسر اللثامة «الجسر الثالث» ضمن سلسلة جسور أشرفت على صيانتها بمنطقة وسط المدينة، منوهة إلى أنها بصيانة جسر اللثامة «تكون البلدية قد انتهت من تنفيذ أعمال صيانة الجُسور الثلاثة التي دُمرت جَراء الحرب على الإرهاب».

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها سبق أن تعاقدت على تنفيذ أعمال صيانة الجُسور الثلاثة التي دُمرت جَراء الحرب على الإرهاب، بعد تكليف مكتب هندسي للقيام بالدِراسات والتَصاميم الفَنية لأعمال الصيانة والحُصول على مُوافقة ديوان المُحاسبة على التعاقد

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وتشمل الجسور الثلاثة التي تعاقدت بلدية بنغازي على صيانتها «جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري»، و«الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وحي الصابري»، و«جسر اللثامة بجوار مقر التموينية».

وذكرت بلدية بنغازي أن هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وبإشراف إدارة المشروعات بالبلدية وتنفيذ شركة أكاكوس للمقاولات والاستثمار العقاري.

جسر اللثامة وسط بنغازي بعد صيانته. (بلدية بنغازي)

جسر اللثامة وسط بنغازي بعد صيانته. (بلدية بنغازي)