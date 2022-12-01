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الانتهاء من صيانة جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 01:23 مساء
الانتهاء من صيانة جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط بنغازي
الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس ومنطقة الصابري، 1 ديسمبر 2022، (بلدية بنغازي)
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أعلنت بلدية بنغازي الانتهاء من أعمال صيانة الجسر الثاني الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس ومنطقة الصابري وسط المدينة.

يأتي ذلك ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي، وتنفيذ شركة «أكاكوس» للمُقاولات، والاستثمار العقاري، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

تفجير الجسر
وتعرض الجسر للتفجير مرتين، آخرها في 25 أبريل العام 2017، على يد «جماعات إرهابية» التي كانت تنتشط في المدينة حينها.

- تفجير جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط مدينة بنغازي
- الثني يوجه بإعادة بناء جسر في بنغازي تعرض لتفجير العام 2017

وفي 21 يونيو العام 2020، أصدر رئيس الحكومة الموقتة السابقة عبدالله الثني، تعليماته بالبدء في إعادة إنشاء الجسر، وفق البلدية.

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