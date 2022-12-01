الانتهاء من صيانة جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي الانتهاء من أعمال صيانة الجسر الثاني الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس ومنطقة الصابري وسط المدينة.

يأتي ذلك ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي، وتنفيذ شركة «أكاكوس» للمُقاولات، والاستثمار العقاري، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

تفجير الجسر

وتعرض الجسر للتفجير مرتين، آخرها في 25 أبريل العام 2017، على يد «جماعات إرهابية» التي كانت تنتشط في المدينة حينها.

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وفي 21 يونيو العام 2020، أصدر رئيس الحكومة الموقتة السابقة عبدالله الثني، تعليماته بالبدء في إعادة إنشاء الجسر، وفق البلدية.