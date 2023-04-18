ضبط سيارة مسروقة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، ضبط سيارة مسروقة عقب فرار سائقها من أحد التمركزات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة المدينة بشأن قيام شخص مجهول بسرقة سيارة نوع «تويوتا كامري» سوداء اللون، وتمكن قسم مكافحة سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي طرابلس من ضبط السيارة في أحد التمركزات الأمنية بعد فرار سائقها، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- استعادة سيارة بعد 3 سنوات من سرقتها في عين زارة

- استعادة سيارة مسروقة من وزارة العدل في طرابس

وأشار البيان إلى أن أعضاء قسم مكافحة سرقة السيارات تمكنوا من التعرف على المتهم وضبطه. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بما نسب إليه لتتقرر إحالته إلى مركز شرطة المدينة من حيث الاختصاص.