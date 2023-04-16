بلدية سرت تنظم جلسة حوارية عن صلاحيات مخاتير المحلات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نظمت بلدية سرت جلسة حوارية حول صلاحيات واختصاصات مخاتير المحلات وكيفية التواصل مع القطاعات والمؤسسات بالبلدية.

الجلسة الحوارية التي عقدت في مجمع قاعات واقادوقوا الليلة الماضية، بحثت سبل تقديم أفضل الخدمات لمواطني كل محلة، وفقا للقانون رقم (59 لسنة 2012) واللائحة رقم (201 لسنة 2018) بشأن صلاحيات مخاتير المحلات.

وتدارست الجلسة الحوارية النظم واللوائح المعمول بها ذات الاختصاص، وكيفية التنسيق بين إدارة شؤون الفروع والمحلات بالبلدية مع المجلس البلدي ومخاتير المحلات.

دعم مادي لصيانة وتجهيز فرع مصلحة الجوازات

واستعرض عميد بلدية سرت مختار المعداني، الدعم المادي لصيانة وتجهيز فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت، ودعم الفرع وإدارة الفروع ومخاتير المحلات ببلدية سرت بالإمكانيات والمعدات والأجهزة ومستلزمات التشغيل والقرطاسية.

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حضر الجلسة عميد بلدية سرت وعدد من أعضاء المجلس البلدي للبلدية، ومدير عام صندوق إعمار سرت ومساعده، وعدد من مراقبي ومديري القطاعات والهيئات والشركات الخدمية بسرت، ومدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي ومساعده، ووكيل ديوان البلدية ومديري الإدارات والمكاتب بالبلدية، ورئيس وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

من جلسة حوارية حول صلاحيات واختصاصات مخاتير المحلات في سرت، 15 أبريل 2023. (بوابة الوسط)

من جلسة حوارية حول صلاحيات واختصاصات مخاتير المحلات في سرت، 15 أبريل 2023. (بوابة الوسط)