  • Alwasat News
Atwasat

بلدية سرت تنظم جلسة حوارية عن صلاحيات مخاتير المحلات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 16 أبريل 2023, 02:43 مساء
بلدية سرت تنظم جلسة حوارية عن صلاحيات مخاتير المحلات
المعداني في جلسة حوارية حول صلاحيات واختصاصات مخاتير المحلات في سرت، 15 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

نظمت بلدية سرت جلسة حوارية حول صلاحيات واختصاصات مخاتير المحلات وكيفية التواصل مع القطاعات والمؤسسات بالبلدية.

الجلسة الحوارية التي عقدت في مجمع قاعات واقادوقوا الليلة الماضية، بحثت سبل تقديم أفضل الخدمات لمواطني كل محلة، وفقا للقانون رقم (59 لسنة 2012) واللائحة رقم (201 لسنة 2018) بشأن صلاحيات مخاتير المحلات.

وتدارست الجلسة الحوارية النظم واللوائح المعمول بها ذات الاختصاص، وكيفية التنسيق بين إدارة شؤون الفروع والمحلات بالبلدية مع المجلس البلدي ومخاتير المحلات.

دعم مادي لصيانة وتجهيز فرع مصلحة الجوازات
واستعرض عميد بلدية سرت مختار المعداني، الدعم المادي لصيانة وتجهيز فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت، ودعم الفرع وإدارة الفروع ومخاتير المحلات ببلدية سرت بالإمكانيات والمعدات والأجهزة ومستلزمات التشغيل والقرطاسية.

- اختتام دورة «دعم وتطوير قدرات مخاتير المحلات» في سرت
- بلدية سرت: تنفيذ أول جسر مشاة بالطريق الساحلي المزدوج

حضر الجلسة عميد بلدية سرت وعدد من أعضاء المجلس البلدي للبلدية، ومدير عام صندوق إعمار سرت ومساعده، وعدد من مراقبي ومديري القطاعات والهيئات والشركات الخدمية بسرت، ومدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي ومساعده، ووكيل ديوان البلدية ومديري الإدارات والمكاتب بالبلدية، ورئيس وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

من جلسة حوارية حول صلاحيات واختصاصات مخاتير المحلات في سرت، 15 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
من جلسة حوارية حول صلاحيات واختصاصات مخاتير المحلات في سرت، 15 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
من جلسة حوارية حول صلاحيات واختصاصات مخاتير المحلات في سرت، 15 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
من جلسة حوارية حول صلاحيات واختصاصات مخاتير المحلات في سرت، 15 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي

ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام ...
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة الدبلوماسي والوزير السابق علي عمّيش
وفاة الدبلوماسي والوزير السابق علي عمّيش
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي بعد ساعتين من سطو مسلح في بنغازي
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي بعد ساعتين من سطو مسلح في بنغازي
الدبيبة يطلب من الوزراء عقد اجتماعات شهرية في وزاراتهم
الدبيبة يطلب من الوزراء عقد اجتماعات شهرية في وزاراتهم
منظمة إيطالية تطلق مشروعا لتعزيز الزراعة بفزان يستهدف «دمج السكان المحليين والمهاجرين»
منظمة إيطالية تطلق مشروعا لتعزيز الزراعة بفزان يستهدف «دمج السكان...
مفوضية الانتخابات تطلق برنامجًا تدريبيًا لتقييم مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة
مفوضية الانتخابات تطلق برنامجًا تدريبيًا لتقييم مراكز الاقتراع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
المزيد
الدبيبة يصدر 4 توجيهات إلى وزارتي المالية والتعليم العالي بشأن ملف المعيدين
الدبيبة يصدر 4 توجيهات إلى وزارتي المالية والتعليم العالي ......
اجتماع حكومي يبحث مواجهة الحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية
اجتماع حكومي يبحث مواجهة الحملات التي تحاول المس بالعقيدة ......
ضبط شخص متهم بسرقة هاتف محمول من أحد المحال المتخصصة في بنغازي
ضبط شخص متهم بسرقة هاتف محمول من أحد المحال المتخصصة في ......
مفوضية الانتخابات تطلق برنامجًا تدريبيًا لتقييم مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة
مفوضية الانتخابات تطلق برنامجًا تدريبيًا لتقييم مراكز ......
منظمة إيطالية تطلق مشروعا لتعزيز الزراعة بفزان يستهدف «دمج السكان المحليين والمهاجرين»
منظمة إيطالية تطلق مشروعا لتعزيز الزراعة بفزان يستهدف «دمج ......
المزيد