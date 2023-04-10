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بلدية سرت: تنفيذ أول جسر مشاة بالطريق الساحلي المزدوج

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 10 أبريل 2023, 03:10 مساء
بلدية سرت: تنفيذ أول جسر مشاة بالطريق الساحلي المزدوج
من أعمال تنفيذ أول جسر مشاة بالطريق الساحلي المزدوج في سرت. (بلدية سرت)
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تتواصل أعمال تنفيذ مشروع أول جسر للمشاة بمحلة سرت المركز بالطريق الساحلي المزدوج، وقال مصادر إن العمل جار على قدم وساق لإنجاز المشروع. 

ويبلغ ارتفاع الجسر خمسة أمتار ونصف وعرض الجسر 28 مترا، ويقع بجوار مدرسة سرت المركزية ومركز مكافحة الأمراض، وذلك ضمن تنفيد ثلاثة جسور مشاة بالمدينة تنفذها شركة القلتا المتخصصة في أعمال التشييد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي ببلدية سرت اليوم الإثنين.

تهيئة جزيرة دوران أبوهادي
في الوقت نفسه، يتواصل العمل في مشروع تهيئة جزيرة دوران أبوهادي، وتهيئة وتطوير جزيرة دوران طريق المزدوج السواوة، وصيانة وتطوير متنزهات بسرت، ومشروع تركيب إنارة وأبراج بالتقاطعات والشوارع الرئيسية بالمدينة، وهي المشاريع التي يجرى تنفيذها برعاية المجلس البلدي سرت وبتمويل من الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب.

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وجرى ترميم وتطوير عديد المباني خلال الفترة الماضية، منها المجمع الإداري الحكومي المكون من أربعة طوابق، ومبنى جهاز الحرس البلدي المكون من طابقين، ومبنى مصلحة الجوازات الجنسية بسرت المكون من طابقين إضافة إلى متنزهات المدينة التي جرى تطويرها.

من أعمال تنفيذ أول جسر مشاة بالطريق الساحلي المزدوج في سرت. (بلدية سرت)
من أعمال تنفيذ أول جسر مشاة بالطريق الساحلي المزدوج في سرت. (بلدية سرت)
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