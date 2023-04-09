إحالة حوافظ مرتبات مارس لموظفي سرت للمصارف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكدت مصادر مراقبة الخدمات المالية في سرت استكمال إحالة جميع حوافظ مرتبات موظفي القطاعات الحكومية الذين يتقاضون مرتباتهم من مراقبة الخدمات المالية سرت وإدخالها في حساباتهم الجارية بالمصارف التجارية عن شهر مارس من العام 2023.

مرتبات 15 ألف موظف وموظفة في سرت

وأشار مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة الخدمات المالية سرت صالح أبوستة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى إحالة حوافظ الموظفين والموظفات كافة بالقطاعات في سرت للمصارف، والبالغ عددهم قرابة خمسة عشرة ألف موظف وموظفة.

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وأوضح أن مراقبة الخدمات المالية باشرت اليوم إعداد وتجهيز مرتبات شهر أبريل الجاري لكل الموظفين في اليومين المقبلين للمصارف التجارية لمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك وشهر رمضان الكريم.